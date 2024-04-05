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США призывают Армению попытаться достичь окончательного согласия с Азербайджаном

США призывают Армению попытаться достичь окончательного согласия с Азербайджаном

США призывают Армению попытаться достичь окончательного согласия с Азербайджаном.

Об этом помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил журналистам в Брюсселе, говоря об итогах трехсторонней встречи премьера Армении, госсекретаря США и главы Еврокомиссии в бельгийской столице, передает «Спутник Армения».

«Встреча была посвящена проводимым в Армении реформам, но мы, конечно же, призвали ее продолжить путь к миру и попытаться достичь окончательного согласия с Азербайджаном», – сказал американский чиновник.

По его словам, армяно-азербайджанская нормализация – лучший путь для обеспечения региональной безопасности и процветания. В частности, это позволит открыть новые торговые пути из региона Средиземноморья до Центральной Азии.

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