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Руководитель Администрации президента обсудил с гендиректором департамента АБР подготовку к СОР29

Руководитель Администрации президента обсудил с гендиректором департамента АБР подготовку к СОР29

Руководитель Администрации президента Азербайджана, председатель Организационного комитета по СОР29 Самир Нуриев встретился с генеральным директором регионального департамента Азиатского банка развития по Центральной и Западной Азии Евгением Жуковым.

На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Азиатским банком развития и процессе подготовки к СОР29, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Самир Нуриев отметил, что в нынешнем году исполнилось 25 лет сотрудничеству Азербайджана с Азиатским банком развития, и подчеркнул, что наша страна высоко оценивает это сотрудничество. Руководитель Администрации президента рассказал о проектах, реализуемых в нашей стране в области развития повестки дня зеленого перехода.

Коснувшись подготовки к СОР29 под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, председатель Организационного комитета по СОР29 проинформировал собеседника о проводимой в нашей стране работе по организации этого престижного мероприятия на высоком уровне.

Поздравив Азербайджан с избранием местом проведения СОР29, Евгений Жуков сказал, что работа, проделанная за короткое время председательством СОР29, заслуживает одобрения. Он отметил, что Азиатский банк развития намерен тесно сотрудничать с нашей страной в связи с СОР29 и оказать техническую поддержку.

Е.Жуков выразил удовлетворение диверсификацией экономики Азербайджана, успехами, достигнутыми в сфере зеленого перехода, и подчеркнул готовность Азиатского банка развития вносить вклад в данный процесс.

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