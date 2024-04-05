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В Украине дети отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками

В Украине дети отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками

В Киеве трое детей попали в больницу с отравлением гуманитарным шоколадом, в котором были обнаружены наркотические вещества.

Об этом сообщило агентство РБК-Украина, ссылаясь на киевскую больницу.

«В одном случае шоколад содержал каннабис, во втором — псилоцибицин», — сообщили в городской детской клинической больнице.

По словам врачей, двое детей попали в медучреждение 23 марта с признаками наркотического отравления. Один несовершеннолетний был направлен в реанимационное отделение. Родители пациентов рассказали, что накануне дети ели «гуманитарный шоколад в упаковке без маркировки». Третий ребенок поступил 26 марта с отравлением псилоцибином. Он съел шоколад, который был подарен его отцу.

Киевская полиция расследует факт отравления сладостями.

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