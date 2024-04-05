США и Армения изучают возможности сотрудничества в сфере атомной энергетики |
Армяне открыли огонь в направлении Товузского района и пытались укрепить траншеи для провокаций |
Трибунал в отношении Путина создадут до конца года |
Алиев: Процессы идут в очень опасном направлении |
ЕС выделит Армении 270 млн евро, США – $65 млн |
В Брюсселе стартовал трехсторонний саммит США-Евросоюз-Армения: что известно |
ВСУ уничтожили шесть российских самолетов на аэродроме в Морозовске |
НАТО хочет предложить России Крым и все захваченные территории Украины |
Израиль приостановил работу 28 посольств из-за возможного удара Ирана |
Главное Мир

США попросили Иран не наносить удары по американским объектам

США попросили Иран не наносить удары по американским объектам

Соединенные Штаты призвали власти Ирана не наносить удары по американским объектам на фоне эскалации напряженности, последовавшей за обстрелом Израиля консульского отдела посольства исламской республики в Дамаске.

Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента Ирана Эбрахима Раиси по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди, передает ТАСС.

«В письменном послании Исламская Республика Иран предупредила руководство США, чтобы оно не попало в ловушку [премьера Израиля Биньямина] Нетаньяху: держитесь подальше, чтобы не пострадать», – написал Джамшиди на своей странице в X (ранее Twitter).

«В ответ США попросили Иран не атаковать американские объекты», – отметил он.

Теги:
Из этой рубрики
Два аэропорта в Нью-Йорке приостановили работу из-за землетрясения
Мир

Два аэропорта в Нью-Йорке приостановили работу из-за землетрясения

2024/04/05, 20:26
США попросили Иран не наносить удары по американским объектам
Мир

США попросили Иран не наносить удары по американским объектам

2024/04/05, 20:07
Столтенберг: F-16 не станут для Украины "серебряной пулей"
Мир

Столтенберг: F-16 не станут для Украины «серебряной пулей»

2024/04/05, 19:50
США и Армения изучают возможности сотрудничества в сфере атомной энергетики
Мир

США и Армения изучают возможности сотрудничества в сфере атомной энергетики

2024/04/05, 19:32
Землетрясение неподалеку от Нью-Йорка прервало заседание Совбеза ООН (видео)
Мир

Землетрясение неподалеку от Нью-Йорка прервало заседание Совбеза ООН (видео)

2024/04/05, 19:28
Армения и "Евроюст" подписали соглашение
Мир

Армения и «Евроюст» подписали соглашение

2024/04/05, 18:46
Установлен точный возраст Луны
Мир

Установлен точный возраст Луны

2024/04/05, 17:50
Польша выделит свыше 200 млн долларов на охрану границы с Беларусью
Мир

Польша выделит свыше 200 млн долларов на охрану границы с Беларусью

2024/04/05, 17:38
Шарль Мишель обратился к Израилю: Младенцы и дети Газы умирают от недоедания
Мир

Шарль Мишель обратился к Израилю: Младенцы и дети Газы умирают от недоедания

2024/04/05, 17:27