США попросили Иран не наносить удары по американским объектам

Соединенные Штаты призвали власти Ирана не наносить удары по американским объектам на фоне эскалации напряженности, последовавшей за обстрелом Израиля консульского отдела посольства исламской республики в Дамаске.
Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента Ирана Эбрахима Раиси по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди, передает ТАСС.
«В письменном послании Исламская Республика Иран предупредила руководство США, чтобы оно не попало в ловушку [премьера Израиля Биньямина] Нетаньяху: держитесь подальше, чтобы не пострадать», – написал Джамшиди на своей странице в X (ранее Twitter).
«В ответ США попросили Иран не атаковать американские объекты», – отметил он.