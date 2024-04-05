США попросили Иран не наносить удары по американским объектам

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Соединенные Штаты призвали власти Ирана не наносить удары по американским объектам на фоне эскалации напряженности, последовавшей за обстрелом Израиля консульского отдела посольства исламской республики в Дамаске.

Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента Ирана Эбрахима Раиси по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди, передает ТАСС.

«В письменном послании Исламская Республика Иран предупредила руководство США, чтобы оно не попало в ловушку [премьера Израиля Биньямина] Нетаньяху: держитесь подальше, чтобы не пострадать», – написал Джамшиди на своей странице в X (ранее Twitter).

«В ответ США попросили Иран не атаковать американские объекты», – отметил он.