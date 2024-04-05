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В Баку по инициативе IDEA благоустроен и сдан в эксплуатацию новый двор (фото)

В Баку по инициативе IDEA благоустроен и сдан в эксплуатацию новый двор (фото)

В связи с «Годом солидарности во имя зеленого мира» по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой был передан в пользование жильцов очередной двор, отремонтированный в рамках проекта «Наш двор», направленного на благоустройство дворов, нуждающихся в ремонте.

Об этом сообщили в Исполнительной власти города Баку.

Обновленный двор, расположенный по адресу город Баку, Сабунчинский район, поселок Бакиханова, улица Сульх, квартал 4090/94, дом 3, дом 1/1, дом 2/7, охватывает многоэтажные жилые здания, в которых проживают 820 жильцов.

Основная цель проекта «Наш двор» – экологическая чистота и благоустройство дворов, восстановление зеленых насаждений, являющихся основой городской экологии, формирование здорового образа жизни, создание безопасных и комфортных условий для жизни жителей.

В благоустроенном дворе учтено комфортное передвижение инвалидов, а также созданы благоприятные условия для развития детей всех возрастных групп, эффективного проведения досуга и систематических занятий спортом. Во дворе построены стадион для мини-футбола с искусственным покрытием, шахматная площадка, различные спортивные сооружения, детские площадки. В то же время на территории установлены 3 беседки, многочисленные скамейки, мусорные ящики, скворечники и домики для кошек.

С учетом пожеланий и интересов жильцов во дворе установлены новые фонарные столбы и камеры наблюдения, полностью отремонтированы фасады и блоки зданий, обновлено асфальтовое и кровельное покрытие, восстановлена электросистема.

Помимо восстановления существующих зеленых насаждений во дворе было посажено 219 различных видов деревьев, 5 500 кустарников и 2 000 сезонных цветов, а на площади 2 050 квадратных метров заложена полоса озеленения.

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