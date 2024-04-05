Армения и «Евроюст» подписали соглашение

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Армения подписала соглашение с Агентством ЕС по сотрудничеству в области уголовного правосудия “Евроюст”, пишут армянские СМИ.

Соглашение подписали министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс и министр юстиции и по вопросам Северного моря Бельгии Польфан Тихельт.

Благодаря этому соглашению о сотрудничестве, подписанному между Арменией и ЕС, компетентные органы в сфере правового сотрудничества в уголовном судопроизводстве Армении и Агентство ЕС по сотрудничеству в сфере уголовного правосудия смогут работать вместе.

По словам министра юстиции и по вопросам Северного моря Бельгии, это соглашение создаст прочную основу между Европейским союзом и Арменией.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в своем выступлении подчеркнул, что Армения изначально была заинтересована в этом сотрудничестве, она была первой страной, которая начала переговоры.