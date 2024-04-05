Беспрецедентное двуличие: Запад приносит Армению в жертву в своей опасной игре против Баку

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Как пополиткорректнее назвать европейских и американских лицемеров, которые сегодня присоединили свой громкий плач к извечному армянскому вою о «геноциде», «истреблении», «изгнании», «преследовании» и тому подобным фантазиям? Есть ли в русском языке вежливое определение действий людей, которые в ходе встреч на высшем уровне говорят о вечной дружбе и нерушимых связях, и в то же время откровенно не просто улыбаются твоему врагу, но и выделяют огромные суммы денег на якобы мирные проекты, а на деле на закупку оружия, направленного против тебя? Слово «лицемерие» здесь хоть и выглядит вполне подходяще, но согласитесь, что слишком уж мягкое определение подобных действий.

О чем это мы? О сегодняшней встрече в Брюсселе, откуда уже стали поступать первые сообщения об итогах переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна с госсекретарем США Энтони Блинкеном, председателем Еврокомиссии Урсулой фонд Дел Ляйен и верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозепом Боррелем.

Ну, с Пашиняна в данном случае, как говорится, взятки гладки. После разгрома сначала во Второй Карабахской войне, затем в 2023 году и полного вывода сепаратистов из Карабаха, его позиция вполне ясна. Человек гнется, словно тростинка на ветру, пытаясь и власть сохранить, и при этом построить внешнеполитическую политику таким образом, чтобы максимально грантов и всякой там иностранной помощи получить. И по всей видимости, ему это удается, поскольку именно гранты ему сегодня и наобещали.

Сразу по итогам сегодняшней встречи в ходе выступления участников Урсула фон дер Ляйен с гордостью заявила, что Евросоюз предоставит Армении грантовую поддержку в размере 270 миллионов евро в течение следующих 4 лет, а США устами Блинкена добавили, что и его страна предоставит более $65 млн, что на 50% больше, чем два года назад.

Ну не лицемерие ли это? Ведь если бы деньги предоставлялись с условием, что Армения откажется от своей реваншистской политики по отношению к Азербайджану, перестанет устраивать провокации на границе, не станет лгать про изгнание армян из Карабаха, согласится на подписание мирного договора с нашей страной, забудет всякие там побасенки про «геноцид» со стороны Турции и наладит с этой страной добрососедские отношения, то помощь Армении можно было бы приветствовать. Более того, Азербайджан, естественно, убедившись в мирных намерениях Армении, сам помог бы этой стране в налаживании транспортных коммуникаций и реализации любых совместных проектов, нацеленных на развитие региона. Но ведь сейчас совершенно иные обстоятельства.

С одной стороны, Урсула фон дер Ляйен едет в Азербайджан и заверяет нас в вечной дружбе, делая в своих выступлениях упор, естественно, на вопрос энергетической безопасности Европы, а с другой – встречается с Пашиняном в Брюсселе и заявляет следующее: «В октябре прошлого года мы обещали встать плечом к плечу с Арменией, разработать видение нашего сотрудничества». Напомним, что октябрь прошлого года – это как раз то время, когда армяне добровольно и в массовом порядке покинули Карабах и уехали в Армению.

Наблюдая за происходящим, так и хочется спросить Урсулу фон дер Ляйен, Жозепа Борреля, Энтони Блинкена: где же был Евросоюз и США на протяжении всех тех 30 лет, пока Карабах и прилегающие к нему семь районов находились под армянской оккупацией? Почему же деньги, сегодня столь щедро выделяемые Пашиняну, а в его лице и всей Армении, не предоставлялись Азербайджану, число реальных, а не вымышленных беженцев в котором превышало миллион человек?

С другой стороны, политики, собравшиеся в Брюсселе, стоили друг друга, поскольку и высказывания их — одно циничнее другого. Взять хотя бы слова Борреля, которые по двуличию мало отличаются от громких заявлений Урсулы фон дер Ляйен.

«Сильная и стабильная Армения означает «более сильный и стабильный» Южный Кавказ», – сказал он… Вот читаешь это его высказывание и не можешь понять: то ли Евросоюзу не повезло с представителем Союза по иностранным делам и политике безопасности, поскольку человек полностью потерял внешнеполитическую ориентацию, то ли его специально избрали на этот пост, чтобы он городил ерунду и дезинформировал как партнеров, так и недругов ЕС. Ну не может человек, занимающий столь ответственную позицию в ЕС, не понимать, что сильной и стабильной Армения станет не благодаря нескольким десяткам или сотням миллионов извне, которые, как обычно будут, проедены тамошними коррупционерами, а без вмешательства в дела этой страны извне. Ну а высказывание Борреля о том, что «Армения подвергается иностранным информационным манипуляциям и интервенциям», вообще комментировать не хочется. Простите, тошно.

С другой стороны, так ли для Азербайджана важно произошедшее сегодня в Брюсселе? Должен ли всех нас волновать очередной акт демонстрации двуличия встретившихся там людей? Нет, конечно, поскольку ничего нового, неожиданного, из ряда вон выходящего не произошло.

В Азербайджане и без того прекрасно знали, что представляют собой все эти люди, и сюрпризов преподнесено не было. Вот почему президент Азербайджана Ильхам Алиев, встретившись в рамках ранее обговоренной встречи с бывшим министром иностранных дел Турции, депутатом Великого Национального Собрания Турции, главой делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Мевлудом Чавушоглу, обсудив, конечно же, основную повестку дня, лишь мимоходом, как бы невзначай коснулся темы брюссельской встречи. «Заявления Европейского парламента, Совета Европы, озвучиваемые против Азербайджана с сентября прошлого года по настоящее время, попытки сделать из Армении вооруженный форпост на Южном Кавказе будут иметь в будущем очень большие последствия» – сказал он. А ведь это предупреждение. Серьезное предупреждение. И лица, заверявшие сегодня Пашиняна в вечной дружбе и протягивающие ему доллары и евро, должны понимать, что своих слов президент Азербайджана на ветер не бросает.

Рауф Насиров