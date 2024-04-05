Трибунал в отношении Путина создадут до конца года

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Трибунал в отношении президента РФ Владимира Путина с большой долей вероятности будет создан до конца этого года. Об этом сообщил DW еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс.

«Рассматриваются два основных варианта: международный трибунал на основе многостороннего соглашения или упрощенное решение – на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы», – рассказал он.

Нидерланды предложили провести спецтрибунал в Гааге. С июля 2023 года международная команда прокуроров анализирует улики, переданные разными странами в базу данных, которая была создана специально для этого при Евроюсте.