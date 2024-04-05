В WhatsApp появится новая функция

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В мессенджере WhatsApp для устройств на базе операционной системы iOS появится новая функция, позволяющая отключить предварительный просмотр ссылок. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Отмечается, что мессенджер работает над внедрением возможности отключать в чатах предварительный просмотр ссылок. По словам экспертов, включив эту функцию, пользователи могут защитить свой IP-адрес от сторонних веб-сайтов.

«Предварительный просмотр ссылок часто содержит метаданные, такие как IP-адреса, которые могут быть использованы сторонними веб-сайтами для отслеживания онлайн-активности пользователей. С помощью этой функции пользователи могут, наконец, предотвратить вывод своих IP-адресов этими внешними источниками», — говорится в сообщении портала.

Уточняется, что функция доступна некоторым бета-тестерам и заработает для широкого круга пользователей в будущих обновлениях WhatsApp.