Саперы разминировали участок кладбища в селе Агдабан Кяльбаджарского района (видео)

119 Просмотров

В ходе осмотра территории в Карабахском регионе Азербайджана на кладбище в селе Агдабан Кяльбаджарского района был обнаружен заминированный участок.

Об этом говорится в заявлении, распространенном Министерством обороны.

Было установлено, что противопехотные мины типа «ПОМЗ-2М» были заложены на этом участке методом проволочной растяжки.

Было отмечено, что мины этого типа имеют круговой радиус поражения и вызывают серьезные последствия ввиду разлета осколков.

Мины, заложенные в целях совершения провокаций против гражданских лиц и военнослужащих, были обезврежены инженерно-сапёрными подразделениями Азербайджанской Армии с соблюдением правил безопасности и вынесены с территории.

Продолжается деятельность по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.