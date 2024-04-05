Саперы разминировали участок кладбища в селе Агдабан Кяльбаджарского района (видео)

В ходе осмотра территории в Карабахском регионе Азербайджана на кладбище в селе Агдабан Кяльбаджарского района был обнаружен заминированный участок.
Об этом говорится в заявлении, распространенном Министерством обороны.
Было установлено, что противопехотные мины типа «ПОМЗ-2М» были заложены на этом участке методом проволочной растяжки.
Было отмечено, что мины этого типа имеют круговой радиус поражения и вызывают серьезные последствия ввиду разлета осколков.
Мины, заложенные в целях совершения провокаций против гражданских лиц и военнослужащих, были обезврежены инженерно-сапёрными подразделениями Азербайджанской Армии с соблюдением правил безопасности и вынесены с территории.
Продолжается деятельность по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.