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Алиев: Процессы идут в очень опасном направлении

Алиев: Процессы идут в очень опасном направлении

В настоящее время процессы в мире, в том числе на Южном Кавказе развиваются в очень опасном направлении, и Азербайджан справедливо выражает свое беспокойство в связи с этим. Так, начертанные для Южного Кавказа планы в будущем могут привести к большой катастрофе.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с бывшим министром иностранных дел Турции, руководителем делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлютом Чавушоглу.

«Я всегда говорил и говорю, что мы на справедливом пути, мы освободили свои исконные земли военным путем в рамках всех международных законов», – подчеркнул президент Ильхам Алиев, отметив, что с того времени по сегодняшний день на нас непрерывно продолжает оказываться давление.

По его словам, европейский парламент принял полные оскорблений отвратительные резолюции. ПАСЕ лишила нашу делегацию права голоса. Это шаги, которые могут привести к очень негативным последствиям, и единственная причина этого – освобождение Карабаха от оккупации.

Коснувшись предстоящей сегодня в Брюсселе трехсторонней встречи между США, Европейским Союзом и Арменией, глава государства отметил, что это создает очередной источник опасности для Южного Кавказа. Хотя в последние дни высокопоставленные лица как США, так и Европейского Союза в ходе телефонных разговоров, состоявшихся по их инициативе, пытались убедить нас в том, что эта встреча не направлена против Азербайджана. Однако мы знаем, что это направлено против Азербайджана и сотрудничества на Южном Кавказе. Это преследует цель создания разделительных линий и изоляции нашей страны, подчеркнул президент.

Глава государства еще раз отметил, что антиазербайджанские заявления Европейского парламента, Совета Европы, с которыми они выступают с сентября прошлого года до сих пор, попытки превратить Армению в вооруженный форпост на Южном Кавказе в будущем приведут к очень большим негативным последствиям. Поэтому мы выступили с заявлениями, чтобы предупредить об этом наших партнеров в США и Европе.

Подчеркнув, что геополитическая ситуация изменилась, президент Ильхам Алиев отметил важность того, чтобы в этих условиях азербайджано-турецкое единство было сегодня прочным, как всегда, и выразил уверенность в том, что намерения тех, кто хочет нарушить это единство, потерпят крах.

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