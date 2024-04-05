Продлен арест французского шпиона Мартина

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Расследование, начатое в Азербайджане в отношении Мартина Райана, француза, обвиняемого в шпионаже, который содержится под стражей с декабря прошлого года, было продлено на четыре месяца, что привело к переносу судебного процесса, сообщает французское издание AFP со ссылкой на отца задержанного.

«Суд над французским бизнесменом должен был состояться в четверг в Баку. По словам Ричарда Райана, его азербайджанский адвокат Низами Алиев «узнал в воскресенье, что дата перенесена» и расследование продлено. Через три недели после его ареста Баку объявил о высылке двух французских дипломатов, прежде чем Париж на следующий день объявил об аналогичной ответной мере, что стало кульминацией самых напряженных двусторонних отношений», – пишет издание.

В письме от 23 января, направленном президенту Франции Эммануэлю Макрону, Ричард Райан подтвердил тезис Баку о том, что эти два дипломата, с которыми встречался его сын, на самом деле были агентами французских спецслужб.

«Мы осознаем, что Мартин является побочной жертвой напряженности, которая существует между Францией и Азербайджаном», – написал он в своем электронном письме.

«Наш сын, с которым я разговаривал по телефону сегодня утром, настаивает на виновности офицеров DGSE, которые скомпрометировали его без его ведома», – заявил Ричард Райан агентству AFP в четверг. Французские внешнеполитические ведомства не дали никаких комментариев по этому делу.