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В Брюсселе стартовал трехсторонний саммит США-Евросоюз-Армения: что известно

В Брюсселе стартовал трехсторонний саммит США-Евросоюз-Армения: что известно

В Брюсселе проходит встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила Пашиняна, что ЕС поддержит Армению, чтобы она стала «более устойчивой». «Мы продолжим работать все вместе ради будущего Армении в процветающем регионе Южного Кавказа», – сказала она.

Фон дер Ляйен также заявила, что ЕС приветствует «усилия» Армении в борьбе с «обходом» санкций против России.

По ее словам, Брюссель предоставит Еревану грантовую поддержку в размере 270 миллионов евро в течение следующих 4 лет. «В октябре прошлого года мы обещали встать плечом к плечу с Арменией, разработать видение нашего сотрудничества, сегодня мы обсудим именно это», – заявила фон дер Ляйен.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, в свою очередь, заявил, что сильная и стабильная Армения означает «более сильный и стабильный Южный Кавказ.

Боррель также пожаловался на то, что Армения «подвергается иностранным информационным манипуляциям и интервенциям».

«Мы окажем помощь в противостоянии им и поможем людям узнать правду, повышая информационную грамотность. Мы поднимаем наши сотрудничество, в том числе и с нашими американскими друзьями, на новый уровень, объединяя усилия, чтобы выразить нашу твердую приверженность суверенитету, демократии и сопротивлению Армении», – сказал он.

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