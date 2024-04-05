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Песков призвал дождаться заявлений после саммита США-ЕС-Армения в Брюсселе

Песков призвал дождаться заявлений после саммита США-ЕС-Армения в Брюсселе

Россия сможет оценить итоги переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном только после появления официальных заявлений Еревана на этот счет. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока мы не знаем полную повестку дня этой встречи, хотя есть определенные сообщения», – заявил он.

Песков призвал дождаться заявлений с армянской стороны о том, что она имеет в виду под обсуждением темы «трансатлантической интеграции».

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