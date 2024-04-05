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Определяется порядок перевозки культурных ценностей во время вооруженного конфликта

Определяется порядок перевозки культурных ценностей во время вооруженного конфликта

Охрана культурных ценностей во время вооруженного конфликта будет возложена на военнослужащих Вооруженных Сил.

Это отражено в поправке в закон «Об охране памятников истории и культуры», обсуждаемый сегодня в Милли Меджлисе, сообщает АПА.

Согласно проекту, при перевозе культурных ценностей в безопасные места в ходе вооруженного конфликта, в соответствии с Конвенцией «Об охране культурных ценностей, перевозимых в ходе вооруженного конфликта», могут использоваться транспортные средства, обозначенные отличительной эмблемой.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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