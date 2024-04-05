Определяется порядок перевозки культурных ценностей во время вооруженного конфликта

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Охрана культурных ценностей во время вооруженного конфликта будет возложена на военнослужащих Вооруженных Сил.

Это отражено в поправке в закон «Об охране памятников истории и культуры», обсуждаемый сегодня в Милли Меджлисе, сообщает АПА.

Согласно проекту, при перевозе культурных ценностей в безопасные места в ходе вооруженного конфликта, в соответствии с Конвенцией «Об охране культурных ценностей, перевозимых в ходе вооруженного конфликта», могут использоваться транспортные средства, обозначенные отличительной эмблемой.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.