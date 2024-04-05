Сиявуш Новрузов: У Ирана хватит сил, чтобы ударить по посольству Израиля в США

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В последние дни войска Армении скапливаются на условной границе с Азербайджаном. Что беспокоит в этом вопросе, так это молчание Ирана. Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил председатель Комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов, сообщает Minval.az.

По словам депутата, Иран во время войны говорил, что нельзя войти в Зангезур, открыл консульство в Армении.

«На границе есть наблюдательная миссия ЕС, но через Иран в Армению доставляется оружие. Так почему же Иран молчит? Разве Иран не знает, что это оружие доставляется для использования его против Ирана, а не для Азербайджана? В иранском парламенте заявляют, что нужно разбомбить здание Посольства Израиля в Азербайджане. Израиль имеет свои посольства более чем в 150 странах, почему вы видите только посольство в Азербайджане? У Ирана хватит сил, чтобы ударить по израильскому посольству в США, пусть бомбит российское или арабское. Почему Азербайджан? Теперь каждый должен изложить свою позицию», – сказал он.