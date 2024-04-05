Армения получила конкретную команду по расшатыванию региона

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В стратегии национальной безопасности США, администрации Байдена-Харрис, Россия определяется как опасная страна, которую во чтобы то ни стало нужно сдерживать. Россия на Южном Кавказе присутствует весьма обширно. Азербайджан сохраняет «дружественный нейтралитет», Грузия хоть не имеет прямых дипломатических связей с Россией в связи с аннексией последней грузинских территорий, однако экономические отношения между странами на уровне партнерских. Следует понимать и то, что непризнанные Абхазия и Южная Осетия де-факто являются продолжением официального военного присутствия России на территории Грузии.

Несмотря на «пашиняновский полуразворот» в сторону Запада Армения по-прежнему критически зависит от России. После безоговорочной победы Азербайджана в Карабахской войне над Арменией устранена, по сути, одна из самых серьезных угроз безопасности региона и постсоветского пространства в целом. Осталось лишь итоговое мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, чтобы в регионе установился более прочный мир. Азербайджан после серии военных побед выступил инициатором демаркации и делимитации границ с Арменией. Также была проведена большая работа по подписанию итогового мирного соглашения. Однако Армения выбрала путь заигрывания с Западом и прямого обострения отношений с Россией.

Армению свернули с пути достижения мирное соглашения с Азербайджаном. За последнее время Армения усилила свои попытки к так называемой «евроинтеграции» в ущерб общей безопасности в регионе. В феврале текущего года Армения заморозила свое участие в ОДКБ. Премьер-министр дал интервью французскому каналу France 24, заявив, что не стоит ожидать мира между Азербайджаном и Арменией. Далее через месяц Европарламент принял резолюцию, предлагающую рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены ЕС. За инициативу проголосовали 504 депутата, против – 4, воздержались – 32. Еще через месяц премьер Армении едет в Брюссель встречаться с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

МИД Армении сообщил, что при встрече в Брюсселе будут обсуждаться экономические, энергетические а также гуманитарные вопросы. Государственный секретарь, позвонив президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву также заверил, что на встрече будут обсуждаться экономические аспекты сотрудничества с Арменией. Примечателен факт того, что накануне встречи с премьером Армении, Блинкен встретился с главой МИД Франции, который позволил себе заявить, что Азербайджан является угрозой для безопасности Армении. Также следует отметить и то, что визит Блинкена в Украину в четверг носит не экономический, а сугубо военно-политический характер. В целом, посещая постсоветские страны Блинкен, никогда не выступал с экономическими программами.

После вторжения России в Украину госсекретарь курирует регион по мерам сдерживания и противодействия России. Данную тенденцию понимает и официальный Баку. Постсоветское пространство уже давно превратилось в арену открытого противостояния между коллективным Западом и Российской Федерацией. Поэтому сближение ЕС и США справедливо вызывает серьезную обеспокоенность со стороны Азербайджана. Тот факт, что визиты в преддверии встречи с Пашиняном в Украину и во Францию не несли экономического характера, явно говорит не в пользу госсекретаря США. Обсуждать экономическое сотрудничество на самом высоком уровне без вовлечения основных стран региона, мягко говоря, не логично. Да и в целом, потому что Армения сегодня не может представлять экономический интерес для западного полушария.

Сомнителен и тот факт, что двое высокопоставленных США, Энтони Блинкен и председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, намереваются обсуждать экономическое сотрудничество со страной, у которой в объеме экспорта и импорта лидирующее положение занимает Россия. Нужно взять на заметку и тот факт, что глава Еврокомиссии долгое время возглавляла министерство обороны Германии. Естественно, президент Алиев понимает вектор западной политики по сдерживанию России и дестабилизации ситуации в регионе со стороны Франции.

Президент Алиев высказал свою обеспокоенность встречей, которая будет проходить без участия официального Баку. Хотя Блинкен заверил главу Азербайджана, что поводов для беспокойства нет. Зато, как уже упоминалось выше, есть аргументы. Причем веские. Совсем недавно спикер армянского парламента заявил, что «Армения является носителем европейской демократической системы. Для нас получение статуса кандидата в членство в ЕС – самый правильный и желательный вариант, по которому мы должны идти. И здесь важен процесс, по которому это надо сделать. Многое надо привести в соответствие с европейскими стандартами».

Руководство Армении на высшем уровне уже громогласно заявляет о переориентации страны. На подобные заявления официального Еревана недавно ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Очевидно, это отражает стремление нынешних армянских властей пожертвовать всем массивом связей с Россией и другими ближайшими союзниками и партнерами ради эфемерных бонусов, которыми Ереван поманили ЕС И США», – сказала она во время недавнего состоявшегося брифинга.

Остается открытым вопрос: почему Россия не переходит к конкретным превентивным действиям по предотвращению политики «евродестабилизации» Армении, а лишь ограничивается заявлениями в адрес руководства Армении? Очевидно, то, что Армения экономически кормится с рук РФ и признается на высшем официальном уровне страны в любви Западу и верности западным идеалам. Россия, конечно, обладает способами воздействия по усмирению Армении. Это не только военные базы и наличие пограничных пунктов РФ на территории Армении. Армения очень сильно, как уже упоминалось, экономически зависит от России. Россия — основной торговый партнёр Армении, на долю которого приходится около 20 % внешнеторгового оборота республики. РФ уверенно занимает позицию главного иностранного инвестора в экономику Армении. Пророссийские партии Армении широко представлены в парламенте страны, высший командный состав, а также офицерский состав, в основном это обучившиеся в высших военных учебных заведениях России, фактор армянской диаспоры в России, двойное гражданство населения Армении, десятки армян, покинувших Карабахский регион Азербайджана… Можно продолжать в таком порядке и не останавливаться. Рычагов давления на Армению у России более чем достаточно. Если Россия узрит угрозу своим национальным интересам, то естественным образом, она пойдет на более кардинальные меры по предотвращению этих угроз.

Пока РФ и Армения обмениваются взаимными упреками. Можно отметить только временное закрытие КПП в Верхнем Ларсе Грузии, по которой осуществляется 30% грузовых сообщений между РФ и Арменией. Широкий спектр возможностей давления РФ на Армению вовсе не означает, что Россия не станет безучастной к процессам, которые пытаются запустить на Западе благодаря Армении. Скорее, наоборот. Шаги, которые осуществляет Запад, перевооружая и продавая оружие Армении, – это продуманная карта по созданию нового очага напряженности с привлечением России. Северный сосед должен это понимать. Также Армения имеет границы с Ираном. Иран не раз уже высказывался об обеспокоенности процессами, которые происходят в Армении. Разрядка отношений Азербайджана и Ирана также о многом говорит. Иран не может оставаться безучастным к интеграционным шагам Армении с НАТО, так как противостояние Ирана и США идет по всему ближневосточному периметру.

Армения получила конкретную команду по расшатыванию региона. Руководство страны не откажется от взятого политического курса по «евродестабилизации». Армения с подачи Франции будет расширять свое военное сотрудничество и с НАТО, и США. Общая цель ясна – запутать политические отношения между странами региона и нарушить баланс сил, который был описан как вводная часть статьи. Руководство Армении просто семимильными шагами ввергают страну в катастрофу. Франция «как плохая подруга» буквально бросает Армению в геополитическую топку. США и ЕС уже не раз демонстрировали, как можно процветающие страны превратить в кровавую арену баталий. Кавказ является достаточно неспокойным регионом, а некогда и взрывоопасным.

Худой мир, который удалось достичь, как мы теперь видим, исключительно благодаря продуманной и взвешенной политике Азербайджана, ставится снова под угрозу в угоду стратегической конкуренции крупных держав.

Зия Рагимов, политолог