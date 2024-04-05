Армения снова гонится за журавлем в небе, упуская синицу из рук

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Удивительно. Если не сказать большего. Евросоюз вкупе с США заманивают в ловушку. Идет обработка Еревана в выгодном для себя ключе. Не вопрос. Если в Армении надеются, что этот путь – есть спасение для них с точки зрения становления субъектом, а не объектом мировой политики, пусть так и продолжают думать. Никто ж ведь не мешает.

Другое дело, что сегодня из себя представляет Евросоюз? Вернее, ответ на этот вопрос очевиден. И дело тут не только в коррупционных схемах и скандалах, поглотивших Европарламент и ПАСЕ. Вопрос даже не в этом. Речь скорее о другом. Насколько в самих странах Евросоюза серьезно относятся к данной структуре?

Чтобы понять это, далеко ходить не надо. Попробуем пролистать новостную ленту Euronews и обнаружим, что буквально вчера данный телеканал представил итоги последнего опроса о рейтинге одобрения деятельности Европейской комиссии (приняли участие свыше 25 тысяч респондентов из 18 стран-членов ЕС). И, как оказалось, он «тревожно низок для неё в нескольких странах-членах», что, как фиксируется, «ставит под сомнение шансы Урсулы фон дер Ляйен остаться на второй срок «во главе исполнительной власти».

Идем дальше и знакомимся со следующим итогом опроса. Лишь треть граждан Евросоюза положительно относится к деятельности Еврокомиссии. К примеру, в Чехии нахождением в составе ЕС дорожат менее 50% жителей страны. Рядом (по цифрам) – Италия, Словакия и та самая Франция. При этом сотрудник брюссельского Института Bruegel Франческо Николи итоги по Франции называет неудивительными, подчеркивая, что восстающие сегодня «против Макрона» французы «тесно ассоциируют» с ним Фон дер Ляйен. «Не любить Макрона – значит, не любить и Фон дер Ляйен», – констатирует г-н Николи.

Попутно же обнаруживается, что 20% членов Европейской народной партии, которую представляет Урсула фон дер Ляйен, также не одобряют её деятельности на посту главы ЕК.

Интересны и некоторые другие результаты проведенного в преддверии летних выборов в Европарламент. Так, 40% населения ЕС приоритетной задачей видят «увеличение глобального веса блока». Следовательно, в настоящий момент чуть менее половины жителей Евросоюза глобальности этой структуры на мировой арене не чувствуют. А это, как усматривается, отражает невыполнение Урсулой фон дер Ляйен собственных обещаний своим избирателям. Так как, согласно Euronews, в 2019 году она обещала обеспечить «геополитичность» возглавляемой ею исполнительной власти с достижением значимых результатов в мире. В частности, приводится сказанное фон дер Ляйен об инвестициях «в альянсы и коалиции» в целях утверждения евроценностей и защиты интересов континента посредством открыто-справедливой торговли. Выступая пять лет назад в Европейском парламенте, она произнесла: «Моя комиссия не будет бояться говорить на языке доверия. Но это будет наш путь, европейский путь. Это геополитическая комиссия, которую я имею в виду и которая срочно нужна Европе». Но что мы видим в 2024 году? Что произошло за последние 5 лет в плане упрочения роли Европы в мире? Смог ли континент решить хоть один мало-мальски значимый геополитический вопрос в горячих точках планеты? Элементарно, получилось ли показать свою силу и волю на украино-российском треке? Или на ближневосточном направлении? А что положительного Евросоюз внес на Южный Кавказ, за исключением направления в Армению некой гражданской миссии с биноклями подмышкой и лицами в погонах под прикрытием «миротворцев»?

Ну да ладно. Это их дело. Пусть лишь не пытаются учить, кому и как себя вести. А что касается Армении и ее нынешнего прозападного крена, наверное, эмоции в Ереване зашкаливают настолько, что там забыли уроки собственной истории из недавнего прошлого. Но раз их тянет в разного рода авантюры и треугольники по типу Армения – ЕС – США, не вопрос, пусть пробуют. Если, конечно, искренне надеются на внешнюю помощь в становлении Армении субъектом мировой политики, оставляя побоку реальные и действительно выгодные предложения Баку и Анкары, направленные на включение Еревана в глобальные экономические региональные проекты.

Теймур Атаев