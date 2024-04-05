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Макрон подтвердил, что искупается в Сене

Макрон подтвердил, что искупается в Сене

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что сдержит данное им в феврале 2024 года обещание искупаться в Сене во время проведения Олимпийских игр в Париже.

«Сена и Марна пригодны для купания. Это невероятный момент для спортсменов и всех нас. Это изменит жизнь многих французов», — цитирует Макрона RMC Sport.

Точную дату своего «заплыва» политик не назвал, однако подчеркнул, что «шутить по этому поводу он не привык».

По информации французских СМИ, Жак Ширак в бытность исполнения обязанностей мэра Парижа также обещал искупаться в Сене в 1993 году, однако обещания не сдержал.

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