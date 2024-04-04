Украина стабилизировала ситуацию на фронте на фоне «снарядного голода» |
Алиев высказал главе ЕК позицию Баку по предстоящим переговорам в Брюсселе |
Израиль готов к противостоянию с Ираном |
Российский эксперт ответил Шевченко: Азербайджанская армия не по зубам иранским аятоллам (видео) |
Байрамов обсудил с Чавушоглу региональную ситуацию: детали (фото) |
Армяне продолжают строительство военных сооружений на условной границе с Азербайджаном (видео) |
Анкара осудила предстоящие переговоры ЕС-США-Армения |
Чавушоглу: Турция продолжит оставаться братской страной, стоящей рядом с Азербайджаном (фото) |
Чавушоглу: Вмешательство Франции помешает миру на Южном Кавказе (фото) |
Главное Мир

Дома жителей алтайского города засыпало шелухой подсолнечника (видео)

Дома жителей алтайского города засыпало шелухой подсолнечника (видео)

Дома жителей алтайского Бийска засыпало лузгой от семечек подсолнуха. Всему виной маслоэкстракционный завод.

Жители города собирают подписи для коллективного обращения в прокуратуру на Бийский маслоэкстракционный завод, пишет тг-канал «Говорит НеМосква».

Тонны лузги, оставшиеся от производства масла, хранятся на территории завода в открытом виде и малейшее дуновение ветра поднимает её в воздух — после чего бийчанам приходится выметать шелуху с дворов, стряхивать с одежды и беречь свои дыхательные пути.

Гарь от сжигаемой шелухи попадает на одежду и урожай, а нестерпимый запах отходов стал причиной респираторных болезней у жителей города. Как указано на сайте БМЗ, в сутки завод перерабатывает 600 тонн семян подсолнечника.

На БМЗ проблему признают и приносят жителям «извинения за дискомфорт». Как объясняли в PR-службе завода, оставшуюся от производства лузгу утилизируют в котельной и частично продают в качестве топлива.

А чтобы избавить бийчан от шелухи под ногами, на заводе обещают «реализовать инвестиционный проект по запуску линии брикетирования лузги».

Теги:
Из этой рубрики
Дома жителей алтайского города засыпало шелухой подсолнечника (видео)
Мир

Дома жителей алтайского города засыпало шелухой подсолнечника (видео)

2024/04/04, 23:29
Путин не верит в нападение исламских фундаменталистов на Россию
Мир

Путин не верит в нападение исламских фундаменталистов на Россию

2024/04/04, 22:24
Израиль готов к противостоянию с Ираном
Мир

Израиль готов к противостоянию с Ираном

2024/04/04, 21:58
Рейтинг Макрона рухнул до минимума с 2022 года
Мир

Рейтинг Макрона рухнул до минимума с 2022 года

2024/04/04, 21:00
Навальный стал лауреатом Дрезденской премии мира
Мир

Навальный стал лауреатом Дрезденской премии мира

2024/04/04, 19:19
В Crocus Group заявили о высоком качестве материалов в «Крокус Сити Холле»
Мир

В Crocus Group заявили о высоком качестве материалов в «Крокус Сити Холле»

2024/04/04, 18:01
Путин: РФ придется завозить рабочую силу из-за границы
Мир

Путин: РФ придется завозить рабочую силу из-за границы

2024/04/04, 17:50
Польша заявила, что не будет принимать прямое участие в войне в Украине
Мир

Польша заявила, что не будет принимать прямое участие в войне в Украине

2024/04/04, 17:45
Макрон заявил о полезной информации об организации теракта в «Крокусе»
Мир

Макрон заявил о полезной информации об организации теракта в «Крокусе»

2024/04/04, 17:34