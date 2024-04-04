Дома жителей алтайского города засыпало шелухой подсолнечника (видео)

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Дома жителей алтайского Бийска засыпало лузгой от семечек подсолнуха. Всему виной маслоэкстракционный завод.

Жители города собирают подписи для коллективного обращения в прокуратуру на Бийский маслоэкстракционный завод, пишет тг-канал «Говорит НеМосква».

Тонны лузги, оставшиеся от производства масла, хранятся на территории завода в открытом виде и малейшее дуновение ветра поднимает её в воздух — после чего бийчанам приходится выметать шелуху с дворов, стряхивать с одежды и беречь свои дыхательные пути.

Гарь от сжигаемой шелухи попадает на одежду и урожай, а нестерпимый запах отходов стал причиной респираторных болезней у жителей города. Как указано на сайте БМЗ, в сутки завод перерабатывает 600 тонн семян подсолнечника.

На БМЗ проблему признают и приносят жителям «извинения за дискомфорт». Как объясняли в PR-службе завода, оставшуюся от производства лузгу утилизируют в котельной и частично продают в качестве топлива.

А чтобы избавить бийчан от шелухи под ногами, на заводе обещают «реализовать инвестиционный проект по запуску линии брикетирования лузги».