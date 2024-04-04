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Главное Общество

Инвалида оштрафовали на 2 тысячи манатов за клевету в адрес главы ИВ

Инвалида оштрафовали на 2 тысячи манатов за клевету в адрес главы ИВ

Глава Исполнительной власти Гейчайского района Натиг Агаев обратился в правоохранительные органы в связи с публикациями о нем в социальных сетях.

Данное обращение уже рассмотрено. Выяснилось, что «Фарид м», который написал различные посты в отношении главы исполнительной власти в своем профиле в Facebook, – это Мохаммедали С., 1990 года рождения, сообщает “Qafqazinfo”.

Глава Исполнительной власти обратился в суд и потребовал, чтобы молодой человек был наказан по статье 148 (клевета) Уголовного кодекса.

В ходе судебного разбирательства Мухаммедали С. сказал, что слышал от жителей района жалобы о том, что глава Исполнительной власти района требует от некоторых домов торжеств 10 тысяч манатов. Он утверждал, что глава Исполнительной власти не разрешает строить дома на земельных участках, расположенных на берегу реки Гейчай, принадлежащих гражданам. Он также отметил, что он был недоволен тем, что построенные дома были снесены без выплаты компенсации и на их месте была построена парковка, и поэтому пошел на такой шаг.

Суд, учитывая юный возраст Мухаммедали С., инвалидность первой группы и другие обстоятельства, назначил ему штраф в размере 2 тысяч манатов.

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