Израиль готов к противостоянию с Ираном

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Тегеран в регионе годами действовал против Израиля, поэтому израильская сторона работает против Ирана и его сателлитов. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в начале заседания кабинета безопасности в Иерусалиме.

«В течение многих лет Иран работал против нас как напрямую, так и через своих сателлитов, и поэтому Израиль действует против Ирана и его сателлитов как в обороне, так и в нападении», – сказал Нетаньяху.

По его словам, «Израиль в состоянии защитить себя и ответит на любое причинение ущерба собственной безопасности».