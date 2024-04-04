Украина стабилизировала ситуацию на фронте на фоне «снарядного голода» |
Алиев высказал главе ЕК позицию Баку по предстоящим переговорам в Брюсселе |
Израиль готов к противостоянию с Ираном |
Российский эксперт ответил Шевченко: Азербайджанская армия не по зубам иранским аятоллам (видео) |
Байрамов обсудил с Чавушоглу региональную ситуацию: детали (фото) |
Армяне продолжают строительство военных сооружений на условной границе с Азербайджаном (видео) |
Анкара осудила предстоящие переговоры ЕС-США-Армения |
Чавушоглу: Турция продолжит оставаться братской страной, стоящей рядом с Азербайджаном (фото) |
Чавушоглу: Вмешательство Франции помешает миру на Южном Кавказе (фото) |
Главное Мир

Израиль готов к противостоянию с Ираном

Израиль готов к противостоянию с Ираном

Тегеран в регионе годами действовал против Израиля, поэтому израильская сторона работает против Ирана и его сателлитов. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в начале заседания кабинета безопасности в Иерусалиме.

«В течение многих лет Иран работал против нас как напрямую, так и через своих сателлитов, и поэтому Израиль действует против Ирана и его сателлитов как в обороне, так и в нападении», – сказал Нетаньяху.

По его словам, «Израиль в состоянии защитить себя и ответит на любое причинение ущерба собственной безопасности».

Теги:
Из этой рубрики
Дома жителей алтайского города засыпало шелухой подсолнечника (видео)
Мир

Дома жителей алтайского города засыпало шелухой подсолнечника (видео)

2024/04/04, 23:29
Путин не верит в нападение исламских фундаменталистов на Россию
Мир

Путин не верит в нападение исламских фундаменталистов на Россию

2024/04/04, 22:24
Израиль готов к противостоянию с Ираном
Мир

Израиль готов к противостоянию с Ираном

2024/04/04, 21:58
Рейтинг Макрона рухнул до минимума с 2022 года
Мир

Рейтинг Макрона рухнул до минимума с 2022 года

2024/04/04, 21:00
Навальный стал лауреатом Дрезденской премии мира
Мир

Навальный стал лауреатом Дрезденской премии мира

2024/04/04, 19:19
В Crocus Group заявили о высоком качестве материалов в «Крокус Сити Холле»
Мир

В Crocus Group заявили о высоком качестве материалов в «Крокус Сити Холле»

2024/04/04, 18:01
Путин: РФ придется завозить рабочую силу из-за границы
Мир

Путин: РФ придется завозить рабочую силу из-за границы

2024/04/04, 17:50
Польша заявила, что не будет принимать прямое участие в войне в Украине
Мир

Польша заявила, что не будет принимать прямое участие в войне в Украине

2024/04/04, 17:45
Макрон заявил о полезной информации об организации теракта в «Крокусе»
Мир

Макрон заявил о полезной информации об организации теракта в «Крокусе»

2024/04/04, 17:34