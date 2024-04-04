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Ильхам Алиев поздравил лидера Сенегала

Ильхам Алиев поздравил лидера Сенегала

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Сенегала Бассиру Диомае Фаю в связи с началом деятельности на этом посту. Об этом сообщает «Азертадж».

В поздравлении говорится:

Сердечно поздравляю Вас с началом деятельности в качестве президента Республики Сенегал, желаю успехов в ответственной деятельности на благо дружественного сенегальского народа.

Азербайджано-сенегальские дружественные связи имеют добрые традиции. Плодотворное сотрудничество наших стран как в двустороннем порядке, так и в рамках международных организаций, в частности, ООН и Движения неприсоединения, вызывает удовлетворение.

Ваша решительная деятельность, направленная на устранение все еще продолжающейся в современный период политики неоколониализма, заслуживает одобрения. Ваша поддержка Бакинской инициативной группы, учрежденной в период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения, служит наглядным проявлением Ваших усилий во имя борьбы с колониализмом и его новыми формами, защиты прав народов, страдающих от колониализма, и обеспечения их естественных прав.

Верю, что мы будем прилагать совместные усилия на пути дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и Сенегалом в русле дружбы в интересах наших народов, успешного продолжения плодотворного сотрудничества в многосторонних институтах.

Пользуясь этой приятной возможностью, от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш и народ с национальным праздником Республики Сенегал – Днем независимости, передаю самые искренние пожелания.

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