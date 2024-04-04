Украина стабилизировала ситуацию на фронте на фоне «снарядного голода» |
Алиев высказал главе ЕК позицию Баку по предстоящим переговорам в Брюсселе |
Израиль готов к противостоянию с Ираном |
Российский эксперт ответил Шевченко: Азербайджанская армия не по зубам иранским аятоллам (видео) |
Байрамов обсудил с Чавушоглу региональную ситуацию: детали (фото) |
Армяне продолжают строительство военных сооружений на условной границе с Азербайджаном (видео) |
Анкара осудила предстоящие переговоры ЕС-США-Армения |
Чавушоглу: Турция продолжит оставаться братской страной, стоящей рядом с Азербайджаном (фото) |
Чавушоглу: Вмешательство Франции помешает миру на Южном Кавказе (фото) |
Главное Политика

Алиев высказал главе ЕК позицию Баку по предстоящим переговорам в Брюсселе

Алиев высказал главе ЕК позицию Баку по предстоящим переговорам в Брюсселе

4 апреля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен позвонила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает «Азертадж».

В ходе телефонного разговора стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом, в этом контексте отмечены возобновляемая энергия, транспортное сообщение, энергетическая безопасность и другие сферы взаимодействия.

Во время беседы было отмечено значение Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере, подписанного между Азербайджаном и Европейским Союзом в 2022 году.

Подчеркнуто, что предстоящая в Баку под председательством Азербайджана СОР29 создает благоприятные возможности для сотрудничества в области климатической деятельности и зеленого перехода.

Президент Европейской комиссии выразила готовность Европейского Союза оказать Азербайджану поддержку в деятельности по гуманитарному разминированию.

В ходе телефонного разговора был поднят вопрос о предстоящей 5 апреля в Брюсселе трехсторонней встрече. Президент Ильхам Алиев, как и при обсуждении с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, высказал позицию азербайджанской стороны в связи с данной встречей и отметил важность региональной инклюзивности.

Теги:
Из этой рубрики
Байден поддержал Израиль в его противостоянии с Ираном, но с Газой не все однозначно
Политика

Байден поддержал Израиль в его противостоянии с Ираном, но с Газой не все однозначно

2024/04/04, 23:02
Алиев высказал главе ЕК позицию Баку по предстоящим переговорам в Брюсселе
Политика

Алиев высказал главе ЕК позицию Баку по предстоящим переговорам в Брюсселе

2024/04/04, 22:10
Посол Германии рассчитывает на укрепление отношений Азербайджан-НАТО
Политика

Посол Германии рассчитывает на укрепление отношений Азербайджан-НАТО

2024/04/04, 21:46
Ильхам Алиев поздравил лидера Сенегала
Политика

Ильхам Алиев поздравил лидера Сенегала

2024/04/04, 21:30
Сеидов отметил развитие стратегического партнерства Азербайджан-Турция
Политика

Сеидов отметил развитие стратегического партнерства Азербайджан-Турция

2024/04/04, 20:30
Байрамов обсудил с Чавушоглу региональную ситуацию: детали (фото)
Политика

Байрамов обсудил с Чавушоглу региональную ситуацию: детали (фото)

2024/04/04, 20:25
Анкара осудила предстоящие переговоры ЕС-США-Армения
Политика

Анкара осудила предстоящие переговоры ЕС-США-Армения

2024/04/04, 20:05
Чавушоглу: Турция продолжит оставаться братской страной, стоящей рядом с Азербайджаном (фото)
Политика

Чавушоглу: Турция продолжит оставаться братской страной, стоящей рядом с Азербайджаном (фото)

2024/04/04, 19:47
Столтенберг: НАТО не является частью конфликта в Украине (видео)
Политика

Столтенберг: НАТО не является частью конфликта в Украине (видео)

2024/04/04, 19:32