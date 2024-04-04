Украина стабилизировала ситуацию на фронте на фоне «снарядного голода» |
Алиев высказал главе ЕК позицию Баку по предстоящим переговорам в Брюсселе |
Израиль готов к противостоянию с Ираном |
Российский эксперт ответил Шевченко: Азербайджанская армия не по зубам иранским аятоллам (видео) |
Байрамов обсудил с Чавушоглу региональную ситуацию: детали (фото) |
Армяне продолжают строительство военных сооружений на условной границе с Азербайджаном (видео) |
Анкара осудила предстоящие переговоры ЕС-США-Армения |
Чавушоглу: Турция продолжит оставаться братской страной, стоящей рядом с Азербайджаном (фото) |
Чавушоглу: Вмешательство Франции помешает миру на Южном Кавказе (фото) |
Главное Спорт

МОК запретил российскому борцу выступать в Баку

МОК запретил российскому борцу выступать в Баку

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил самому титулованному российскому борцу Абдулрашиду Садулаеву выступать в Баку.

Объединенный мир борьбы (UWW) оповестил Федерацию спортивной борьбы России (ФСБР) о том, что МОК запретил многократному чемпиону Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы выступать на европейском олимпийском квалификационном турнире в Баку, стартующем в пятницу, 5 апреля. Решение было принято после перепроверки соответствия требованиям допуска российских и белорусских спортсменов к международным стартам, проведенной МОК.

Глава ФСБР Михаил Мамиашвили заявил, что после очередной перепроверки Международный олимпийский комитет опубликовал новые списки и в них оказался Садулаев.

«Увы, даже если Садулаев приедет в Баку, его не допустят к соревнованиям, у него стоит запрет от МОК. С нами оперативно связались из UWW и дали возможность провести замену в кратчайшие сроки – в Баку выступит Алихан Жабраилов», – цитирует Мамиашвили сайт ФСБР.

Он подчеркнул, что решение по недопуску Садулаева принял именно МОК, UWW же, наоборот, делал все возможное, чтобы российский борец выступил в Баку.

Теги:
Из этой рубрики
МОК запретил российскому борцу выступать в Баку
Спорт

МОК запретил российскому борцу выступать в Баку

2024/04/04, 21:04
ФК "Карабах" получил от УЕФА 1,7 миллиона евро
Спорт

ФК «Карабах» получил от УЕФА 1,7 миллиона евро

2024/04/04, 17:12
В Швеции объявили дату прощального матча Ибрагимовича
Спорт

В Швеции объявили дату прощального матча Ибрагимовича

2024/04/04, 01:00
Азербайджанские гандболистки проиграли Северной Македонии (фото)
Спорт

Азербайджанские гандболистки проиграли Северной Македонии (фото)

2024/04/03, 22:52
Наши футболистки с крупным счетом проиграли Черногории
Спорт

Наши футболистки с крупным счетом проиграли Черногории

2024/04/03, 21:16
Чисора дает советы Тайсону Фьюри перед боем с Усиком
Спорт

Чисора дает советы Тайсону Фьюри перед боем с Усиком

2024/04/03, 00:03
Футболисты "Карабаха" разгромили "Нефтчи" (фото)
Спорт

Футболисты «Карабаха» разгромили «Нефтчи» (фото)

2024/04/02, 22:07
Джавадов установил рекорды, зафиксированные представителями Книги Гиннеса (фото)
Спорт

Джавадов установил рекорды, зафиксированные представителями Книги Гиннеса (фото)

2024/04/02, 18:12
Избран новый президент АФФА
Спорт

Избран новый президент АФФА

2024/04/02, 11:35