МОК запретил российскому борцу выступать в Баку

302 Просмотров

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил самому титулованному российскому борцу Абдулрашиду Садулаеву выступать в Баку.

Объединенный мир борьбы (UWW) оповестил Федерацию спортивной борьбы России (ФСБР) о том, что МОК запретил многократному чемпиону Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы выступать на европейском олимпийском квалификационном турнире в Баку, стартующем в пятницу, 5 апреля. Решение было принято после перепроверки соответствия требованиям допуска российских и белорусских спортсменов к международным стартам, проведенной МОК.

Глава ФСБР Михаил Мамиашвили заявил, что после очередной перепроверки Международный олимпийский комитет опубликовал новые списки и в них оказался Садулаев.

«Увы, даже если Садулаев приедет в Баку, его не допустят к соревнованиям, у него стоит запрет от МОК. С нами оперативно связались из UWW и дали возможность провести замену в кратчайшие сроки – в Баку выступит Алихан Жабраилов», – цитирует Мамиашвили сайт ФСБР.

Он подчеркнул, что решение по недопуску Садулаева принял именно МОК, UWW же, наоборот, делал все возможное, чтобы российский борец выступил в Баку.