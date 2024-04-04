Анкара осудила предстоящие переговоры ЕС-США-Армения

Турция решительно осуждает предстоящую 5 апреля в Брюсселе трехстороннюю встречу ЕС-США-Армения.
Об этом говорится в заявлении МИД Турции.
В ведомстве напомнили, что после освобождения Азербайджаном оккупированных Арменией территорий и полного восстановления своего суверенитета в регионе сложилась историческая возможность для устойчивого мира и стабильности.
«Регион очень близок к тому, чтобы эта историческая возможность увенчалась успехом. В этой связи, важно как никогда, чтобы третьи страны, в частности нерегиональные, подходили к данному процессу справедливо и беспристрастно, тщательно избегали любых действий, которые могут воспрепятствовать достижению прогресса», – говорится в заявлении.
В МИД подчеркнули, что запланированная на 5 апреля трехсторонняя встреча в Брюсселе противоречит принципу нейтралитета, который должен быть взят за основу для урегулирования региональных споров.
Данная инициатива, игнорирующая позицию Азербайджана, лишь создаст основу для новых геополитических разногласий на Южном Кавказе, говорится в заявлении.
Ermenistan, ABD ve AB Arasında 5 Nisan 2024 Tarihinde Brüksel’de Düzenlenecek Üçlü Toplantı Hk. https://t.co/GfcxKSMTPC pic.twitter.com/X4nmhL5Ijr
— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 4, 2024