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Анкара осудила предстоящие переговоры ЕС-США-Армения

Анкара осудила предстоящие переговоры ЕС-США-Армения

Турция решительно осуждает предстоящую 5 апреля в Брюсселе трехстороннюю встречу ЕС-США-Армения.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции.

В ведомстве напомнили, что после освобождения Азербайджаном оккупированных Арменией территорий и полного восстановления своего суверенитета в регионе сложилась историческая возможность для устойчивого мира и стабильности.

«Регион очень близок к тому, чтобы эта историческая возможность увенчалась успехом. В этой связи, важно как никогда, чтобы третьи страны, в частности нерегиональные, подходили к данному процессу справедливо и беспристрастно, тщательно избегали любых действий, которые могут воспрепятствовать достижению прогресса», – говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что запланированная на 5 апреля трехсторонняя встреча в Брюсселе противоречит принципу нейтралитета, который должен быть взят за основу для урегулирования региональных споров.

Данная инициатива, игнорирующая позицию Азербайджана, лишь создаст основу для новых геополитических разногласий на Южном Кавказе, говорится в заявлении.

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