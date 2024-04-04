Чавушоглу: Турция продолжит оставаться братской страной, стоящей рядом с Азербайджаном (фото)

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Председатель Милли Меджлиса Сагиба Гафарова провела встречу с делегацией, возглавляемой руководителем делегации Великого Национального Собрания Турции при ПА НАТО Мевлутом Чавушоглу. Об этом говорится в сообщении парламента Азербайджана.

Как было сказано на встрече, отношения между нашими братскими странами достигли высочайшего уровня; руководствуясь лозунгом великого лидера Гейдара Алиева «одна нация – два государства», Азербайджан и Турция демонстрируют солидарность и взаимную поддержку во всех вопросах. Также было отмечено, что благодаря основанным на взаимоуважении и взаимодоверии братским отношениям, политической воле и решимости президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана, наши отношения достигли уровня союзничества. Говорилось о текущей совместной деятельности Азербайджана и Турции, о значительном вкладе реализуемых ими крупномасштабных проектов в сотрудничество на региональном и международном уровнях.

Отмечалась важная роль в дальнейшем расширении отношений стран наших парламентов. Собеседники выразили удовлетворение уровнем соответствующих отношений. Подчёркивалось, что наши законодательные собрания сотрудничают на уровнях парламентских комитетов, групп дружбы и административных аппаратов.

Спикер Сагиба Гафарова с удовлетворением упомянула свои официальные визиты в Турцию, а также о встречах с председателем ВНСТ Нуманом Куртулмушем, заявив, что встречные визиты являются показателем высокого уровня связей между нашими парламентами. Далее было подчеркнуто, что соглашение о сотрудничестве между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Великим Национальным Собранием Турции – механизм, важный для реализации пункта Шушинской декларации о межпарламентском сотрудничестве и поддержания азербайджано-турецких союзнических отношений и на парламентском уровне.

Выразив удовлетворение от пребывания в Азербайджане, Мевлут Чавушоглу озвучил поздравления Президенту Ильхаму Алиеву с исторической победой на внеочередных президентских выборах, состоявшихся в этом году в нашей стране. По словам г-на Чавушоглу, эта победа является результатом беспрецедентных заслуг Президента Ильхама Алиева перед народом, а также Карабахской победы.

На встрече с удовлетворением отмечался нынешний уровень сотрудничества наших парламентов на международных платформах. Одним из важных направлений этого сотрудничества является дальнейшее укрепление и без того весьма тесных связей между нашими делегациями в отдельных международных парламентских организациях, а также формирование общей позиции и налаживание регулярных каналов связи для обеспечения совместной деятельности. Сегодняшний визит Мевлута Чавушоглу также отражает намерение обоих парламентов укрепить связи в этом направлении.

Затем было сказано, что сегодня мы являемся свидетелями двойных стандартов в отношении наших стран в некоторых международных организациях. Одной из организаций, отличающихся особой предвзятостью по отношению к нашей стране, является Парламентская ассамблея Совета Европы. Председатель Милли Меджлиса Сагиба Гафарова заявила, что сегодня ПАСЕ, к сожалению, не является той же структурой, каковой она была при председательстве Мевлута Чавушоглу. Эта организация сильно изменилась. В ПАСЕ больше нет ценностей, организация потеряла объективность.

Также подчёркивалась важность обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Мевлют Чавушоглу заявил, что стабильность и развитие Азербайджана важны не только для региона, но и для Европы и Азии в целом. Он с сожалением сказал о существовании ряда стран, во главе с Францией, негативно влияющих на Армению. Но Азербайджан не одинок. Турция поддерживает мир и будет продолжать оставаться братской страной, стоящей рядом с Азербайджаном.

Собеседники также обменялись мнениями о ряде иных вопросах, представляющих обоюдный интерес.