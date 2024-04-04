Российский эксперт ответил Максиму Шевченко: Азербайджанская армия не по зубам иранским аятоллам (видео)

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Бывший депутат Саратовской областной думы от «Единой России», политический аналитик, историк Дмитрий Чернышевский на своем канале в Youtube прокомментировал слова российского политолога и журналиста Максима Шевченко о том, что Иран способен объявить войну Азербайджану и Турции из-за Зангезура и ему в этом может помочь Франция. Об этом сообщает Minval.az.

«Какая Франция? У Макрона в последнее время, конечно же, много грозных слов. Но за этими словами почти ничего нет. Боевые силы французской армии, которые можно куда-то направить, составляют 75 тысяч человек. А турецкая армия – крупнейшая армия НАТО численностью шестьсот тысяч человек.

Французов выгнали из Западной Африки, одна страна за другой вышвыривает французские войска из бывших территорий, которые французы традиционно считали своей сферой влияния.

Франция ничего не может сделать, и вы хотите, чтобы она вступила в военный конфликт на Южном Кавказе, куда у нее нет доступа? Как она туда пошлет войска? Кого она туда пошлет?» – вопрошает эксперт.

«Не надо путать внешнеполитическую риторику Макрона, призванную напустить туман вокруг российско-украинской войны и намерений Запада, и его реальные возможности вмешаться в ситуацию на Южном Кавказе. Это первое.

Второе. Каким образом Иран может выиграть или не проиграть войну с Турцией и Азербайджаном? Азербайджанская армия – сильнейшая на Южном Кавказе. Это первая армия, которая показала современную войну с помощью дронов и нетрадиционных действий пехоты во время двух карабахских войн последнего времени. Причем, с каждой новой войной она становилась сильнее. А последняя карабахская война длилась лишь чуть более суток. С одним Азербайджаном Иран не сможет справиться, учитывая, что азербайджанская армия является очень высокопрофессиональной. А тут еще Турция. Чем будет Иран воевать? «Шахедами»? Но у Турции есть «байрактары». И все остальное у Турции тоже есть. А азербайджанская армия вообще не по зубам иранским аятоллам», – выражает уверенность Чернышевский.

«Поэтому, может, он и хотел бы вступить в войну, но победить в ней не сможет. У него нет современной авиации. У него «шахеды» летали без российской помощи как самолеты времен десятых годов 20-го века. Я не вижу, каким образом Иран сможет выстоять против двух действительно сильных армий – азербайджанской и турецкой.

Третье. А с чего это Ирану вести войну из-за Зангезурского коридора? Да, он будет пытаться всеми средствами этому коридору помешать. Но очевидно, что этот коридор крайне необходим для Тюркского содружества народов. Без его реализации никакое Тюркское содружество невозможно. В этом коридоре заинтересованы и государства Центральной Азии, потому что это единственный выход для них мимо России, Китая и Ирана в большой мир. Поэтому они тоже будут с большим вниманием следить за ситуацией вокруг этого коридора и помогать Азербайджану и Турции», – считает он.

«И наконец, у Ирана конфликты на всех его границах. Большую войну на Южном Кавказе даже аятоллы не смогут себе позволить.

Да, противодействие до последней черты Иран оказывать будет. Но на войну ради Армении он не пойдет, тем более что Армения ему не друг, не брат и не союзник», – подытожил историк.

