Байрамов обсудил с Чавушоглу региональную ситуацию: детали (фото)

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20:25 Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой делегации Великого национального собрания Турции в Парламентской Ассамблее НАТО Мевлютом Чавушоглу, находящимся с визитом в нашей стране.

Согласно информации МИД Азербайджана, на встрече были обсуждены вопросы, вытекающие из существующих союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, а также нынешняя ситуация в регионе в постконфликтный период.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил Мевлюта Чавушоглу за его вклад в крепкие братские и дружественные отношения между Азербайджаном и Турцией, независимо от его должности.

Было отмечено, что существует потенциал для дальнейшего развития взаимной поддержки и сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, в частности в рамках Организации тюркских государств (ОТГ). Подчеркнуто, что исторические заявления, сделанные господином Президентом по поводу ОТГ на инаугурации после внеочередных президентских выборов в нашей стране, доказывают, что мы и в дальнейшем продолжим усилия по развитию этой организации.

Говоря о нынешней ситуации в регионе в постконфликтный период, мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, ведущихся переговорах и вызовах, министр Джейхун Байрамов обратил внимание на то, что ряд государств, расположенных вдали от нашего региона, демонстрируют одностороннюю позицию, угрожающую региональному миру и усилиям по интеграции, а также хрупкому процессу нормализации.

Мевлют Чавушоглу выразил удовлетворение визитом в нашу страну, полезным обменом мнением, а также проявленным высоким уровнем гостеприимства.

Было доведено до внимания то, что в ходе исполнения своих нынешних обязанностей, как это было и в период пребывания на посту министра иностранных дел Турции, он не пожалеет усилий в направлении развития существующего сотрудничества между двумя странами.

Подчеркнуто, что Турция всегда поддерживает справедливую позицию Азербайджана и его опасения по поводу угроз региональному миру и безопасности.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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19:03 Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Мевлютом Чавушоглу.

Глава МИД Азербайджана написал об этом в соцсети Х.

«Сегодня мы провели плодотворную встречу с моим братом Мевлютом Чавушоглу, главой делегации Великого национального собрания Турции в ПА НАТО. Провели подробный обмен мнениями по вопросам укрепления союзнических отношений, многостороннего сотрудничества и региональной ситуации в постконфликтный период», – написал Байрамов.