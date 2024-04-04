Власти Кыргызстана объявят США, что не могут прекратить торговое партнерство с Россией

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Глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров на заседании Верховного совета заявил, что в середине апреля посетит Соединенные Штаты, где объяснит, что страна не может прекратить торгово-экономические отношения с Россией, передает ТАСС.

«Буквально 14 и 20 [апреля] в Вашингтоне будет большая презентация [ГЭС] «Камбар-Ата-1», я там постараюсь объяснить ситуацию, что мы не можем полностью прекратить наши торгово-экономические отношения с Российской Федерацией», — сказал глава правительства.

Жапаров добавил, что Россия является является стратегическим партнером Кыргызстана.