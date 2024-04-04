Ильхам Алиев: Азербайджан намерен инвестировать в Конго

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Азербайджан намерен участвовать во многих инвестиционных проектах в Конго, прежде всего, в сельскохозяйственной сфере.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

«Есть прекрасные перспективы для сотрудничества в сфере возобновляемой энергии, энергетики, горнодобывающей и других областях. Сегодня были проведены обсуждения, даны соответствующие указания, и уверен, что наши представители будут в тесном контакте друг с другом в предстоящие месяцы», – подчеркнул глава государства.