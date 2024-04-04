Азербайджан привлечет российских миротворцев к разминированию в Ходжалы |
Евросоюз объявил о планах поддержать Армению в вопросе «несмертельного оружия» |
Почему офицеры французской разведки бегут из стран пребывания? |
«Шушинская декларация…». Чавушоглу предупредил Францию в связи с поддержкой Армении |
Франция призвала Пашиняна определиться с внешнеполитическим вектором |
ISW: Теракт в «Крокусе» повысил явку в военкоматах России |
«В течение 48 часов». ЦРУ уведомило Израиль о возможном нападении Ирана |
Италия осудила антиазербайджанскую позицию Франции |
Беспокойство Баку относительно французской кампании по милитаризации Армении оправдалось |
Главное Экономика

Ильхам Алиев: Азербайджан намерен инвестировать в Конго

Ильхам Алиев: Азербайджан намерен инвестировать в Конго

Азербайджан намерен участвовать во многих инвестиционных проектах в Конго, прежде всего, в сельскохозяйственной сфере.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

«Есть прекрасные перспективы для сотрудничества в сфере возобновляемой энергии, энергетики, горнодобывающей и других областях. Сегодня были проведены обсуждения, даны соответствующие указания, и уверен, что наши представители будут в тесном контакте друг с другом в предстоящие месяцы», – подчеркнул глава государства.

Теги:
Из этой рубрики
Ильхам Алиев: Азербайджан намерен инвестировать в Конго
Экономика

Ильхам Алиев: Азербайджан намерен инвестировать в Конго

2024/04/04, 15:37
Улугбек Камалетдинов: За последние 6-7 лет товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном возрос в 8,5 раза
Экономика

Улугбек Камалетдинов: За последние 6-7 лет товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном возрос в 8,5 раза

2024/04/04, 13:00
В Кыргызстане прекратили работать карты «Мир»
Экономика

В Кыргызстане прекратили работать карты «Мир»

2024/04/04, 00:20
В Грузии отметили преимущества железной дороги Баку-Тбилиси-Карс
Экономика

В Грузии отметили преимущества железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

2024/04/04, 00:15
Главный поток ненефтяного экспорта Азербайджана приходится на Россию
Экономика

Главный поток ненефтяного экспорта Азербайджана приходится на Россию

2024/04/03, 23:16
Азербайджан и АБР обсудили повестку сотрудничества (фото)
Экономика

Азербайджан и АБР обсудили повестку сотрудничества (фото)

2024/04/03, 20:29
Инфляция в Турции в марте выросла до 68,5%
Экономика

Инфляция в Турции в марте выросла до 68,5%

2024/04/03, 11:45
Кыргызстан заблокирует работу карт "Мир"
Экономика

Кыргызстан заблокирует работу карт «Мир»

2024/04/02, 18:38
Джаббаров встретился с губернатором Петербурга Бегловым
Экономика

Джаббаров встретился с губернатором Петербурга Бегловым

2024/04/02, 17:00