Пресс-служба Алиева раскрыла новые детали его переговоров с Блинкеном

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Президент Ильхам Алиев во время вчерашнего телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что попытки вмешательства во внутренние дела Азербайджана под предлогом вопросов прав человека абсолютно неприемлемы.

Об этом заявили в пресс-службе президента, комментируя распространенное американской стороной в связи со вчерашним телефонным разговором заявление, в котором отмечается, что одним из обсуждаемых вопросов в ходе него были права человека.

«Да, в ходе телефонного разговора были затронуты многие вопросы, в том числе и этот. Президент Ильхам Алиев отметил, что попытки вмешательства во внутренние дела Азербайджана под предлогом вопроса прав человека абсолютно неприемлемы. Мы не принимаем основанные на двойных стандартах предвзятые заявления ряда западных стран по этому вопросу. В этой связи глава государства напомнил Государственному секретарю Энтони Блинкену об аресте в Армении представителей оппозиции и даже случаях их смерти в период нахождения под стражей, а также фактах нарушения прав человека и отметил, что в этом контексте молчание западных стран вызывает непонимание, и подобные факты являются наглядным примером именно двойных стандартов.

В ходе телефонного разговора президент Ильхам Алиев также коснулся вопроса, связанного с известным журналистом Джулианом Ассанжем, который долгое время подвергается физическим и моральным пыткам именно за свою журналистскую деятельность. Он подчеркнул, что обсуждается вопрос об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США и его казни. Глава государства также добавил, что необходимо рассматривать вопрос прав человека не только в локальном, но и, в целом, в глобальном контексте», – цитирует «АзерТадж» комментарий пресс-службы президента.