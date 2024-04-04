Минный террор Армении создает серьезные препятствия для поиска захоронений, заявили в Баку

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В целях выяснения дальнейшей судьбы наших граждан, пропавших без вести в результате военной агрессии Армении против Азербайджана Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан продолжает работу по поиску, раскопкам и эксгумации на освобожденных от оккупации территориях совместно с соответствующими государственными учреждениями, включая Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Об этом говорится в сообщении Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджанской Республики в связи с Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, передает «АзерТадж».

В нем подчеркивается, что минирование территорий, установка мин, а также чрезмерное загрязнение территорий неразорвавшимися боеприпасами в период армянской оккупации замедляют работы по восстановлению и реконструкции в регионе в постконфликтный период, а также процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои земли, проведение работ по поиску мест захоронений и раскопкам могил, где могут быть похоронены пропавшие без вести лица, а также по эксгумации тел.

«Во многих случаях разминирование территорий специалистами в местах захоронений пропавших без вести лиц, установленных Государственной комиссией, занимает длительное время. Это обстоятельство усугубляет страдания наших граждан, более тридцати лет ожидающих известий о своих пропавших без вести родных, и является ярким примером неуважения Арменией международного гуманитарного права.

Государственная комиссия решительно осуждает минный террор Армении, повлекший за собой гибель и ранения мирного населения и препятствующий работе по выяснению дальнейшей судьбы наших пропавших без вести граждан», – отмечается в сообщении.