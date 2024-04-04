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Глава Генштаба Азербайджана обсудил в Москве противодействие БПЛА и разминирование

Глава Генштаба Азербайджана обсудил в Москве противодействие БПЛА и разминирование

Начальники штабов государств-участников СНГ на заседании комитета в Москве обсудили современные подходы к противодействию беспилотникам и опыт разминирования в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, подводя итоги заседания.

«Участникам заседания была предоставлена возможность ознакомиться с современными образцами вооружения, созданными предприятиями российского ВПК (военно-промышленного комплекса – прим. ТАСС). Также они проинформированы о современных подходах к организации противодействия применению беспилотных летательных аппаратов и опыте выполнения задач по разминированию в ходе специальной военной операции», – сказал Герасимов.

Он также сообщил, что начальники генштабов стран СНГ уделили особое внимание перспективам совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Состоялось обсуждение текущих и перспективных задач развития совместных (объединенных) систем военного назначения. Особое внимание уделено перспективам совершенствования совместной системы связи и объединенной системы ПВО, а также подготовке национальных подразделений гуманитарного разминирования к выполнению задач по предназначению», – сказал Герасимов.

В заседании приняли участие первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба азербайджанской армии Керим Велиев, представитель ВС Армении Артак Тоноян, начальник Генштаба ВС первый замминистра обороны Беларуси Виктор Гулевич, начальник Генштаба ВС – первый замминистра обороны Таджикистана Эмомали Собирзода, первый замминистра обороны – начальник Генштаба ВС Узбекистана Шухрат Халмухамедов.

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