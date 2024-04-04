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Главное Общество

Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла

Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла

5 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 6-11°, днем – 13-18° тепла.

Атмосферное давление понизится с 763 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-74%, днем – 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в северных и западных районах местами ожидаются осадки, в отдельных местах интенсивные, возможны грозы и град.

Ночью и утром временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем – 18-23° тепла, в горах ночью 2-7°, днем – 10-15° тепла.

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