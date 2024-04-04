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Глава Пентагона выразил возмущение ударом Израиля по сотрудникам WCK

Глава Пентагона выразил возмущение ударом Израиля по сотрудникам WCK

Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с израильским коллегой Йоавом Галантом выразил возмущение в связи с тем, что Израиль нанес удар по сотрудникам гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK) в секторе Газа. Министр полагает, что ситуация вокруг удара усложнит доставку гуманитарной помощи в анклав.

Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, передает ТАСС.

«Министр Остин выразил свое возмущение ударом Израиля по автоколонне с гуманитарной помощью от World Central Kitchen, в результате которого погибли семь гуманитарных работников, в том числе американский гражданин <…>. Остин подчеркнул в разговоре с министром Галантом, что эта трагедия усложнит задачу по оказанию в этой зоне гуманитарной помощи, к чему, согласно их заявлениям, стремятся израильские официальные лица», – говорится в тексте. Райдер добавил, что шеф Пентагона в контексте этого инцидента заявил об усилении беспокойства США по поводу возможной наземной операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

Как сообщила пресс-служба американского военного ведомства, Остин также указал на необходимость принятия конкретных мер для обеспечения безопасности работников гуманитарных организаций, находящихся в Газе, и мирных палестинцев. Он призвал израильскую сторону провести быстрое и прозрачное расследование, чтобы привлечь к ответственности виновных.

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