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Россия клянется Азербайджану в дружбе

Россия клянется Азербайджану в дружбе

Азербайджан – важный стратегический партнёр, добрый сосед и надёжный союзник России. Об этом заявили в посольстве России в Баку по случаю 32-летия установления дипломатических отношений между странами.

«В основе отношений двух стран – принципы равноправия и добрососедства, вековые традиции дружбы и взаимного уважения. Развитие взаимодействия между государствами способствует укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. Фундаментом сотрудничества выступают более 200 межгосударственных, межправительственных, межведомственных и межрегиональных договоров и соглашений», – говорится в заявлении.

В дипмиссии отметили, что подписанная в Москве Декларация о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой 22 февраля 2022 года вывела двусторонние отношения на новый качественный уровень.

Кроме того, активно развивается политический диалог на высшем уровне, по линии внешнеполитических ведомств, на уровне руководителей ключевых ведомств, а также парламентской линии.

«Успешно продвигается торгово-экономическое сотрудничество. Двусторонний товарооборот за 2023 год вырос на 17,5 процента. Россия остаётся одним из ведущих торгово-экономических партнёров Азербайджана. На территории Азербайджанской Республики реализуются различные инвестпроекты с российским участием. Расширяются контакты между предпринимательскими сообществами, в том числе по линии малого и среднего бизнеса. Важным элементом двустороннего взаимодействия является Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. Межрегиональные связи – приоритетная составляющая двусторонних отношений. Особенно активны на данном треке Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Дагестан и Татарстан. Отмечается обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии российско-азербайджанского стратегического партнёрства и союзничества», – говорится в заявлении российской дипмиссии.

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