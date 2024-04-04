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Главное Мир

План Кремля провалился

План Кремля провалился

Страны ЕС уже второй год подряд завершают отопительный сезон с рекордными запасами газа, пишет The Moscow Times.

Между тем поставки «Газпрома» в Европу упали более чем в пять раз по сравнению с довоенным уровнем.

Отопительный сезон в ЕС закончился 31 марта, и запасы в хранилищах составили, по данным Gas Infrastructure Europe, 58,7%. Это максимальный объем в истории — выше, чем год назад, когда европейцы, напуганные отключением российского газа, резко сократили его использование как в промышленности, так и на потребительском уровне.

Справиться с возможным дефицитом помогли две теплые зимы и радикальная перестройка системы снабжения. Сжиженный природный газ стал главным источником предложения, обогнав трубопроводный, а главным поставщиком, сменившим Россию, — США: сейчас они обеспечивают почти половину европейского импорта СПГ против примерно четверти до начала войны.

Поставки же в Европу у «Газпрома» составили в прошлом году 28 млрд куб (на уровне второй половины 1970-х гг.) против более 150 млрд кубометров в довоенном 2021 г.

Из пяти трубопроводов газ в Европу теперь качается только по двум. При этом в феврале министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер заявила, что страна, чей газовый импорт более чем на три четверти обеспечивает Россия, рассматривает возможность разрыва контракта с «Газпромом». А в случае реализации намерения Украины отказаться от продления с 2025 г. договора на транзит оставит «Газпром» с одной работающей трубой — в южную Европу через Турцию.

С самого острого момента энергетического кризиса газ в ЕС подешевел почти в 14 раз. Цена фьючерса Dutch TTF, которая в августе 2022 г. на пике превысила 340 евро/МВт·ч (более $3600 за 1000 кубометров), с начала февраля этого года колеблется вокруг отметки 25 евро ($285).

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