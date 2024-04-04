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Умайра Тагиева: На COP29 обсудят проблемы экологических изменений на Каспии

Умайра Тагиева: На COP29 обсудят проблемы экологических изменений на Каспии

Азербайджан принимает меры для создания особо охраняемых национальных парков.

Об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева на пятисторонней встрече руководящих должностных лиц Генеральных прокуратур прикаспийских государств в Баку.

Она отметила, что за последние три года в Каспийское море было выпущено 20 миллионов 311 тысяч мальков:

«С целью выявления экологического ущерба морской среде проводятся регулярные мониторинги на судне «Алиф Гаджиев». Среди основных компонентов COP29, который пройдет в этом году в Баку, важное место займут проблемы экологических изменений в Каспийском море».

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