Умайра Тагиева: На COP29 обсудят проблемы экологических изменений на Каспии

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Азербайджан принимает меры для создания особо охраняемых национальных парков.

Об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева на пятисторонней встрече руководящих должностных лиц Генеральных прокуратур прикаспийских государств в Баку.

Она отметила, что за последние три года в Каспийское море было выпущено 20 миллионов 311 тысяч мальков:

«С целью выявления экологического ущерба морской среде проводятся регулярные мониторинги на судне «Алиф Гаджиев». Среди основных компонентов COP29, который пройдет в этом году в Баку, важное место займут проблемы экологических изменений в Каспийском море».