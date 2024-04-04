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Кямран Алиев о теракте в «Крокусе»

Кямран Алиев о теракте в "Крокусе"

Мы были глубоко потрясены известием о страшном теракте, произошедшем в концертном зале Crocus City Hall в Москве.

Об этом генеральный прокурор Кямран Алиев сказал в ходе пятисторонней встречи руководителей генеральных прокуратур прикаспийских государств на тему «Экологические правонарушения в акватории Каспийского моря: стратегии органов прокуратуры по защите морской среды», передает АПА.

Генеральный прокурор решительно осудил этот теракт, пожелал терпения народу России, семьям и родственникам погибших, а также скорейшего выздоровления пострадавшим.

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