ISW: Теракт в «Крокусе» повысил явку в военкоматах России

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Министерство обороны России (МО) заявило, что нападение на «Крокус Сити Холл» 22 марта привело к значительному увеличению числа российских претендентов на контрактную службу на фоне сообщений о попытках России увеличить численность сил этой весной.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

«3 апреля Минобороны России заявило, что российские военкоматы зафиксировали значительный рост числа людей, подающих заявления на военную службу по контрактам по всей России. В Минобороны России заявили, что за последние 10 дней контракты на военную службу подписали 16 тысяч российских граждан, и подчеркнули, что большинство заявителей указали, что их основным мотивом подписания военного контракта было «отомстить» за жертв нападения на «Крокус».

Министерство обороны России заявило, что с начала 2024 года более 100 000 россиян подписали контракты на военную службу. Кремлевские чиновники и рупоры постоянно пытались ложно обвинить Украину в нападении на Крокус. Если это правда, то заявление Минобороны России предполагает, что информационная операция Кремля могла оказаться успешной», – говорится в отчете американских аналитиков.