В Иране при нападении террористов погибли трое полицейских (видео)

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Трое сотрудников силовых структур погибли в результате вооруженных нападений террористов на полицейские участки в городах Чабахар и Раск иранской провинции Систан и Белуджистан.

Об этом сообщил заместитель губернатора провинции по вопросам безопасности Алиреза Мархамати, передает ТАСС.

«Около 22:00 террористы напали на несколько полицейских участков в Чабахаре. При помощи наших сил безопасности и правоохранительных органов их атака была отбита, некоторые из них были убиты или ранены. К сожалению, трое наших бойцов погибли», – приводит его слова агентство Jamaran.

В Раске попытка проникновения на территорию полицейского участка была предотвращена, уточняет агентство.

По данным иранских властей, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Джейш аль-Адль» – исламистская боевая организация, действующая в основном на юго-востоке Ирана, где пролегает плохо охраняемая граница с Афганистаном и Пакистаном.