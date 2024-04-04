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Карл III разрешил экскурсии по замку, где скончалась его мать

Карл III разрешил экскурсии по замку, где скончалась его мать

Король Великобритании Карл III разрешил экскурсии по комнатам замка Балморал в Шотландии, где умерла его мать Елизавета II. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что это первый раз, когда туристов пустят в комнаты, которыми пользуется королевская семья и которые были их домом на протяжении 170 лет.

Ожидается, что среди комнат для посещения будет гостиная, где покойная королева в последний раз сфотографировалась с бывшим премьер-министром Лиз Трасс. Однако спальня монархини, как ожидается, будет закрыта для публики.

Ежедневно будет выдаваться только 40 билетов, стоимость которых будет составлять 100 фунтов стерлингов и 150 фунтов стерлингов, если включен чай.

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