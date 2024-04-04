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Финляндия предоставила Украине снаряды и средства ПВО

Финляндия предоставила Украине снаряды и средства ПВО

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что именно вошло в новый пакет военной помощи Украине, стоимостью 188 млн евро, о котором было объявлено в среду.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Стубб отметил, что правительство Финляндии приняло решение о выделении пакета на прошлой неделе.

«Пакет содержит средства для противовоздушной обороны, а также артиллерийские боеприпасы большого калибра», – отметил финский лидер.

Он заверил, что поддержка Украины со стороны Финляндии будет продолжена.

«Мы, финны, не очень болтливый народ. Мы предпочитаем действовать, а не говорить. И этот пакет – это то, что поможет удовлетворить потребности Украины, о которых мне рассказал президент Зеленский», – добавил Стубб.

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