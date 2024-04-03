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Марков: 44 змеи мечтают поставить Россию на колени, ограбить и изнасиловать

Марков: 44 змеи мечтают поставить Россию на колени, ограбить и изнасиловать

Клубок из 44 змей свился в Гааге. 44 жала шипели на восток. 44 змеи мечтают укусить Кремль и излить свой смертельный яд на Россию.

Об этом в своем тг-канале написал российский политолог Сергей Марков, комментируя подписание в Гааге министрами юстиции и главами МИД 44-х стран декларации о создании Военного Трибунала для суда над военным и политическим руководством России.

«44 страны, министры юстиции и главы МИД подписали декларацию о создании Военного Трибунала для суда над высшим политическим и военным руководством России. Все страны «Большой Семёрки» и все страны из ЕС и другие типа Австралии и балканских стран, и Молдова и Грузия из наших.

Мечтают поставить Россию на колени, а потом расчленить её, ограбить и изнасиловать. Но даже 44 змеям вместе не суждено изнасиловать медведя. Но смертельно ужалить ядом могут. Сегодня слышите шипение из Гааги?» – написал он.

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