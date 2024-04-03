Главный поток ненефтяного экспорта Азербайджана приходится на Россию

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Общий объем экспорта Азербайджана в январе-феврале 2024 года составил $4,8 млрд, а ненефтяной экспорт – $455 млн против $651 млн за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

При этом главным импортером азербайджанской ненефтяной продукции в указанный период стала Россия, куда было направлено товаров на сумму $154,4 млн против $137,7 млн за аналогичный период 2023 года.

Кроме РФ, в список главных импортеров ненефтяной продукции Азербайджана также вошли Турция, Грузия, Украина и Кыргызстан.