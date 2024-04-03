ЦРУ уведомило Израиль о возможном нападении Ирана |
Италия осудила антиазербайджанскую позицию Франции |
Беспокойство Баку относительно французской кампании по милитаризации Армении оправдалось |
Соцсети Instagram, WhatsApp и Facebook работают в штатном режиме (обновлено) |
Российский пропагандист: Украину надо разобрать на кирпичи |
Растет число жертв и пострадавших в результате мощного землетрясения на Тайване (обновлено) |
Кадры исторического разгрома российского танкового полка под Авдеевкой (видео) |
Генерал Гурулёв оскорбил Зеленского, обозвав его «чучелом» |
Столтенберг исключил отправку войск НАТО в Украину |
Главное Мир

Соцсети Instagram, WhatsApp и Facebook работают в штатном режиме (обновлено)

Соцсети Instagram, WhatsApp и Facebook работают в штатном режиме (обновлено)

23:51 Устранена проблема в работе WhatsApp. Решены неполадки со звонками, отправкой сообщений, фото или видеофайлов. Связанный с компанией Meta Instagram и Facebook также функционируют в нормальном режиме.

***

22:43 Пользователи платформ компании Meta — WhatsApp, Instagram и Facebook — столкнулись со сбоями в работе мессенджера и соцсетей по всему миру, следует из данных сервиса Downdetector. Сбой подтвердила организация NetBlocks, которая занимается мониторингом доступа в сеть по всему миру.

Большинство пользователей, отправивших жалобу на работу WhatsApp, сообщили, что у них не открывается приложение. Сообщается о проблемах с доступом к веб-версии мессенджера и получением сообщений.

Пользователи Instagram и Facebook также в основном жалуются на проблемы с загрузкой приложений.

Теги:
Из этой рубрики
ЦРУ уведомило Израиль о возможном нападении Ирана
Мир

ЦРУ уведомило Израиль о возможном нападении Ирана

2024/04/04, 00:53
Карл III разрешил экскурсии по замку, где скончалась его мать
Мир

Карл III разрешил экскурсии по замку, где скончалась его мать

2024/04/04, 00:44
Жан-Мари Ле Пен тяжело болен и попал под опеку дочерей
Мир

Жан-Мари Ле Пен тяжело болен и попал под опеку дочерей

2024/04/04, 00:35
Соцсети Instagram, WhatsApp и Facebook работают в штатном режиме (обновлено)
Мир

Соцсети Instagram, WhatsApp и Facebook работают в штатном режиме (обновлено)

2024/04/03, 23:51
Непогода в Москве убила двух человек, 15 пострадали (видео)
Мир

Непогода в Москве убила двух человек, 15 пострадали (видео)

2024/04/03, 23:26
Эрдоган пообещал покончить с терроризмом в стране и регионе
Мир

Эрдоган пообещал покончить с терроризмом в стране и регионе

2024/04/03, 22:37
Растет число жертв и пострадавших в результате мощного землетрясения на Тайване (обновлено)
Мир

Растет число жертв и пострадавших в результате мощного землетрясения на Тайване (обновлено)

2024/04/03, 22:20
Столтенберг: Гарантией безопасности будет членство Украины в НАТО (видео)
Мир

Столтенберг: Гарантией безопасности будет членство Украины в НАТО (видео)

2024/04/03, 20:21
Захарова: Власти Армении продают свой народ
Мир

Захарова: Власти Армении продают свой народ

2024/04/03, 19:13