Соцсети Instagram, WhatsApp и Facebook работают в штатном режиме (обновлено)

23:51 Устранена проблема в работе WhatsApp. Решены неполадки со звонками, отправкой сообщений, фото или видеофайлов. Связанный с компанией Meta Instagram и Facebook также функционируют в нормальном режиме.
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22:43 Пользователи платформ компании Meta — WhatsApp, Instagram и Facebook — столкнулись со сбоями в работе мессенджера и соцсетей по всему миру, следует из данных сервиса Downdetector. Сбой подтвердила организация NetBlocks, которая занимается мониторингом доступа в сеть по всему миру.
Большинство пользователей, отправивших жалобу на работу WhatsApp, сообщили, что у них не открывается приложение. Сообщается о проблемах с доступом к веб-версии мессенджера и получением сообщений.
Пользователи Instagram и Facebook также в основном жалуются на проблемы с загрузкой приложений.