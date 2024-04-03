Соцсети Instagram, WhatsApp и Facebook работают в штатном режиме (обновлено)

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23:51 Устранена проблема в работе WhatsApp. Решены неполадки со звонками, отправкой сообщений, фото или видеофайлов. Связанный с компанией Meta Instagram и Facebook также функционируют в нормальном режиме.

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22:43 Пользователи платформ компании Meta — WhatsApp, Instagram и Facebook — столкнулись со сбоями в работе мессенджера и соцсетей по всему миру, следует из данных сервиса Downdetector. Сбой подтвердила организация NetBlocks, которая занимается мониторингом доступа в сеть по всему миру.

Большинство пользователей, отправивших жалобу на работу WhatsApp, сообщили, что у них не открывается приложение. Сообщается о проблемах с доступом к веб-версии мессенджера и получением сообщений.

Пользователи Instagram и Facebook также в основном жалуются на проблемы с загрузкой приложений.