В Швеции объявили дату прощального матча Ибрагимовича

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8 июня 2024 года запланирован товарищеский матч, в котором встретятся сборные Швеции и Сербии. Эта игра станет прощальным матчем нападающего сборной Швеции Златана Ибрагимовича. Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Швеции.

Команды будут играть на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме (Швеция).

«8 июня мужская сборная встретится с Сербией в важном тренировочном матче для сборной сине-жёлтых Йона Даля Томассона. Швеция всё ещё находится в начале новой сине-жёлтой эры, и матч с Сербией станет важным показателем перед осенними соревновательными играми.

Кроме того, вместе мы заполним «Френдс-Арену», чтобы отдать дань уважения Златану Ибрагимовичу. Это будет мощный момент, который вы не захотите пропустить», — написано в заявлении федерации футбола.

Златану Ибрагимовичу 42 года. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции.