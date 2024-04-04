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Главное Общество

ГФСЗ был удостоен награды в Сингапуре

ГФСЗ был удостоен награды в Сингапуре

Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завоевал очередную международную награду на проходившем в Сингапуре международном конкурсе Festival of Innovation Awards 2024.

Согласно информации фонда, в конкурсе, организованном международной организацией GovInsider, успешный опыт реформ ГФСС за последние годы был оценен крайне высоко, и Фонду была присуждена победа в конкурсе.

Так, на международной конференции инноваций, организованной с участием более 1600 представителей из 27 стран, ГФСЗ был удостоен награды «Победитель».

Фонд удостоен этой награды за проведенные в последние годы в нашей стране реформы в сфере социального страхования и социального обеспечения, гибкость в социальном управлении и повышение качества обслуживания.

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ГФСЗ был удостоен награды в Сингапуре
Общество

ГФСЗ был удостоен награды в Сингапуре

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