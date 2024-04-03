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Россия ждет от Армении возвращения к «союзнической нормальности»

Россия ждет от Армении возвращения к "союзнической нормальности"

Возращение к «союзнической нормальности» в результате прямого диалога Москвы и Еревана является единственным разумным решением. Об этом в среду, 3 апреля, в день установления дипломатических отношений РФ и Армении, заявили в посольстве России.

«Уверены, что выправление накопившихся дисбалансов, возвращение к «союзнической нормальности» в результате прямого диалога Москвы и Еревана не только возможно, но и является единственным разумным решением», — говорится в заявлении дипмиссии.

Также в сообщении отметили, что Россия и Армения состоят в общих интеграционных объединениях (ЕАЭС, ОДКБ и СНГ) и взаимодействуют в структурах ООН. Между странами действует около 200 соглашений о сотрудничестве в различных областях.

«Россия всегда придавала особое значение укреплению дружественных связей с Арменией как союзником и важным партнером», — отметили в заявлении.

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